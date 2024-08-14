Надежный и долговечный. В процессе монтажа все стыки и щели тщательно герметизируются монтажной пеной. Пространство между рамой и стеклом прокладывается морозостойким резиновым уплотнителем. Такая технология позволяет защитить балкон от осадков и сквозняков.

Всегда как новый. Алюминиевый профиль для остекления балконов и лоджий, который мы производим, покрывается несколько раз полимерным покрытием, что надежно защищает его от воздействия окружающей среды, и его внешний вид не ухудшается в процессе всего срока эксплуатации. Ваш балкон будет выглядеть всегда как новый.

Возможность увеличить пространство. Легкость алюминиевых конструкций позволяет не только производить остекление алюминием практически любых балконов независимо от года постройки здания, но и осуществлять вынос как по плите, так и по подоконнику.

Панорамный вид. Помимо классического вида остекления, когда балкон или лоджия застекляется от подоконника до козырька, мы предлагаем также панорамное(французское) остекление, когда окна балкона занимают всю площадь от плиты до козырька. Помимо красоты и увеличения естественной освещенности, такой балкон не требует дополнительной внутренней и внешней отделки.