Остекление балконов и лоджий в Новосибирске под ключ
Выполняем полный комплекс работ под ключ
Демонтаж старого балкона
Монтаж балконной конструкции
Утепление балкона или лоджии
Внутренняя отделка
Внешняя обшивка
Установка крыши на балкон
Установка шкафчика
Типовые балконы и лоджии
Преимущества холодного остекления балконов и лоджий
Надежный и долговечный. В процессе монтажа все стыки и щели тщательно герметизируются монтажной пеной. Пространство между рамой и стеклом прокладывается морозостойким резиновым уплотнителем. Такая технология позволяет защитить балкон от осадков и сквозняков.
Всегда как новый. Алюминиевый профиль для остекления балконов и лоджий, который мы производим, покрывается несколько раз полимерным покрытием, что надежно защищает его от воздействия окружающей среды, и его внешний вид не ухудшается в процессе всего срока эксплуатации. Ваш балкон будет выглядеть всегда как новый.
Возможность увеличить пространство. Легкость алюминиевых конструкций позволяет не только производить остекление алюминием практически любых балконов независимо от года постройки здания, но и осуществлять вынос как по плите, так и по подоконнику.
Панорамный вид. Помимо классического вида остекления, когда балкон или лоджия застекляется от подоконника до козырька, мы предлагаем также панорамное(французское) остекление, когда окна балкона занимают всю площадь от плиты до козырька. Помимо красоты и увеличения естественной освещенности, такой балкон не требует дополнительной внутренней и внешней отделки.
Выполненные работы
Остекление, утепление и отделка лоджии
Демонтаж старых деревянных окон и обшивки
Установка новых алюминиевых рам
Утеплили поверхности стен для более комфортного нахождения на балконе зимой
Внутренняя обшивка поверхности: ПВХ панели
Настил пола: линолеум
Пластиковый подоконник
Уголки наружные и внутренние
Слив оцинкованный
Москитная сетка
Алюминиевое остекление балкона
Остекление балкона алюминиевым профилем
Внутренняя отделка пластиковыми панелями
Настил пола: линолеум
Внешняя отделка: сайдинг
Пластиковый подоконник
Уголки наружные и внутренние
Слив оцинкованный
Часто задаваемые вопросы
Какие бывают виды остекления балконов и лоджий?
Остекление делится на два основных типа:
Холодное — алюминиевый профиль с одинарным стеклом. Защита от осадков, ветра и шума, но без сохранения тепла.
Тёплое — ПВХ или алюминий с терморазрывом и стеклопакетами. Подходит, если вы хотите утеплить балкон и использовать его круглый год.
Также возможен выбор между раздвижными и распашными створками.
Сколько стоит остекление балкона?
Цена зависит от:
- типа остекления (тёплое / холодное),
- размеров балкона или лоджии и площади остекления
- вида (прямой балкон, угловой, лоджия),
- конфигурации: типа профиля, варианта заполнения (глухая створка, стекло, матовое стекло),
- выбранной отделки.
Для точной стоимости мы проводим бесплатный замер и рассчитываем смету.
Можно ли заказать отделку без остекления?
Да, вы можете заказать только внутреннюю отделку или утепление, если остекление уже установлено. Также возможна замена только полов, потолков или стен.
